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Kocaeli'de 'Türkiye'nin En Hızlısı' Yarışları Düzenlendi

Kocaeli'de 'Türkiye'nin En Hızlısı' Yarışları Düzenlendi
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Kocaeli'de gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En Hızlısı' atletizm yarışlarına 89 sporcu katıldı. Genç yetenek Abdülkerim Kantemür, birinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kocaeli'de düzenlenen ' Türkiye'nin En Hızlısı' yarışlarına 89 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculardan Abdülkerim Kantemür Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Kocaeli GHSİM Atletizm Pistinde farklı yaş gruplarında düzenlenen yarışlarda 89 sporcu kıyasıya mücadele etti. Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, müsabakalara 8 sporcuyla katıldı.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'nün genç atleti Abdülkerim Kantemür, yarışmada birinciliği elde ederek İstanbul'da

düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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