Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 2022 sezonunun ilk karting yarışı çerçevesinde her kategoride üçer yarış koşulacak. Toplamda 46 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada ilk ayaklardaki sonuçlar da belli oldu. Mini kategorisinde Rüzgar Evci, junior kategorisinde Emir Tanju, senior kategorisinde Kerim Sulyak ve master kategorisinde ise Mehmet Çınar ipi göğüsleyen isimler oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci ve üçüncü ayak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek. - KOCAELİ

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title