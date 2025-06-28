Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 3. gün müsabakaları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 3. gün müsabakaları sona erdi
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Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 3. gününde 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 3. gününde 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 3. gününde, serbest stilde 5 sıklette sıralamalar belli oldu.

Turnuvanın 3. gününde dereceye giren sporcular şöyle:

57 kilo

1- Aman Aman (Hindistan)

2- Rahul Rahul (Hindistan)

3- Yusuf Demir

3- Muhammet Karavus

65 kilo

1- Abdulmazhid Kudiev (Tacikistan)

2- İslam Guseninov (Bağımsız sporcu)

3- Cavit Acar

3- Rohit Rohit (Hindistan)

74 kilo

1- Nurkozha Kaipanov (Kazakistan)

2- Eldarovitch Ramazan Ramazanov (Bulgaristan)

3- Seyfulla Itaev (Fransa)

3- Jafar Chuliboyev (Özbakistan)

86 kilo

1- Ali Tcokaev (Azerbaycan)

2- Azamat Douletbekov (Kazakistan)

3- Alperen Atar

3- Mahamedkhabib Kadzimahamedau (Bağımsız sporcu)

97 kilo

1- Rizabek Aitmukhan (Kazakistan)

2- Akhmed Adamovich Magamaev (Bulgaristan)

3- Aliakssandr Hushtyn (Bağımsız sporcu)

3- Resul Güne

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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