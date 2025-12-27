Haberler

Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Toto Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyonluk elde etti. Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara 14 kulüpten toplam 113 sporcu katıldı.

Spor Toto Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyonda 14 kulüpten toplam 113 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren kulüpler şöyle:

1. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2. Galatasaray

3. Konya Büyükşehir Belediyespor

3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

İtalya Semih'i konuşuyor
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti