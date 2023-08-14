Kızldağ Köylerarası Futbol Turnuvası Finali

Bu yıl 11.si düzenlenen Kızldağ Köylerarası Futbol Turnuvasının finalinde Bakiler Yeniköyspor-Döşekevi Kuşçusofuluspor şampiyonluk için yarışacak. Karaisalı'nın 1600 rakımlı yaylasında Aytaç Durak Spor Tesislerinde Aladağ İlçesinin takımı Bakiler Yeniköyspor, yarı finalde Yağıbasanspor'u 2-1 yenerken, Döşekevi Kuşçusofuluspor da rakibi Eğlencebirliği'ni 5-1 skorla eledi. 20 Ağustos 2023 tarihinde Yeniköy Bakilerspor- Döşekevi Kuşçusofuluspor şampiyonluk için karşılaşacak.