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Kızldağ Köylerarası Futbol Turnuvası Finali

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Bu yıl 11.si düzenlenen Kızldağ Köylerarası Futbol Turnuvasının finalinde Bakiler Yeniköyspor-Döşekevi Kuşçusofuluspor şampiyonluk için yarışacak. Karaisalı'nın 1600 rakımlı yaylasında Aytaç Durak Spor Tesislerinde Aladağ İlçesinin takımı Bakiler Yeniköyspor, yarı finalde Yağıbasanspor'u 2-1 yenerken, Döşekevi Kuşçusofuluspor da rakibi Eğlencebirliği'ni 5-1 skorla eledi. 20 Ağustos 2023 tarihinde Yeniköy Bakilerspor- Döşekevi Kuşçusofuluspor şampiyonluk için karşılaşacak.

Bu yıl 11.si düzenlenen Kızldağ Köylerarası Futbol Tuırnuvasının finalinde Bakiler Yeniköyspor-Döşekevi Kuşçusofuluspor şampiyonluk için yarışacak.

Karaisalı'nın 1600 rakımlı yaylasında Aytaç Durak Spor Tesislerinde Aladağ İlçesinin takımı Bakiler Yeniköyspor, yarı finalde Yağıbasanspor'u 2-1 yenerken, Döşekevi Kuşçusofuluspor da rakibi Eğlencebirliği'ni 5-1 sokorla eledi.

20 Ağustos 2023 tarihinde Yeniköy Bakilerspor- Döşekevi Kuşçusofuluspor şampiyonluk için karşılaşacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytaç Durak Yeniköy Futbol Spor Spor Haberler

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