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Bülent Uygun'un kızından geriye bu görüntüler kaldı

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Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Almina Tude birkaç ay önce katıldığı bir programda babasına olan sevgisini, "Ben babama aşığım. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt verememiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı" ifadeleriyle dile getirmişti.

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

"BEN BABAMA AŞIĞIM"

Gencecik yaşta hayatını kaybeden Uygun'un kızından geriye kalan bir video ise viral oldu. O anlarda duygusal bir konuşma yapan Almina Tude Uygun, "Ben babama aşığım. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt verememiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Uygun'un kızından geriye bu görüntüler kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıANGARA BEBESİ:

Allah rahmet eylesin, evlat acısı çok zor, yaşayan bilir, Allah herkesin evladını kendine bağışlasın, inşallah kimse evlat acısı yaşamasın.

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Haber YorumlarıSerdar Ozdemir:

Allah'a rahmet eylesin. Kimseye evlat acısı yaşatmasın inşallah.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

rabbim sabır versin evlat acısı çok zor

Yorum Beğen41
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Allah rahmet eylesin , sabır versin ailesine..

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıHaşmet Ejder:

Allah rahmet etsin, Allah kimseye evlat acısı vermesin, Ailesinede Allah sabrı celil ihsan eylesin inşallah

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