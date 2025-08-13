Kıyasettin Kara, Avrupa Atletizm Şampiyonu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Kıyasettin Kara, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kanadı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği tarafından Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen şampiyonada, Kara 8 dakika 43 saniye 55 saliselik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 3 bin metrede Avrupa şampiyonu oldu.

Öğrenciyi tebrik eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, elde edilen bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altun, "Üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden öğrencimiz Kıyasettin Kara'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.