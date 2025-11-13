Görme engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Serik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele ediyor.

Üçüncü gün oynanan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı, İngiltere'ye 4-2'lik skorla yenildi. Türk milli takımının gollerini Furkan Ergin ve Çağatay Çelik kaydetti. Maç sonucuna göre Türkiye, final oynama hakkını kaybetti.

Günün diğer maçında ise Ukrayna, Japonya'yı 2-1 yendi.

Maç sonuçlarına göre İngiltere 7 puanla lider, Ukrayna 7 puan ve averajlı ikinci, Türkiye 3 puanla 3'üncü oldu, Japonya ise puansız 4'üncü sırada yer aldı.

Maç öncesinde, askeri Kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri personel için saygı duruşunda bulunuldu.

Turnuva 15 Kasım Cumartesi günü Türkiye-Japonya ile 3'üncülük, İngiltere, Ukrayna ise final maçında şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.