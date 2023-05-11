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Kalede Altay varken ismini hatırlayan yoktu! İrfan Can Eğribayat'ın adresi netleşti

Spor Haberleri

Altay Bayındır'ın sakatlığında Fenerbahçe kalesini devralan İrfan Can Eğribayat, kısa sürede göz doldurdu. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak.

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, özgüvenli duruşu ve yaptığı önemli kurtarışlarla taraftarın da gözüne girdi.

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İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonu 1.2 milyon euro. Sarı-Lacivertliler, bu rakamı daha da aşağı indirmek için çalışacak.

24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İrfan Can Eğribayat Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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