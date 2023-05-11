Kalede Altay varken ismini hatırlayan yoktu! İrfan Can Eğribayat'ın adresi netleşti
Spor Haberleri
Altay Bayındır'ın sakatlığında Fenerbahçe kalesini devralan İrfan Can Eğribayat, kısa sürede göz doldurdu. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak.
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, özgüvenli duruşu ve yaptığı önemli kurtarışlarla taraftarın da gözüne girdi.
İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonu 1.2 milyon euro. Sarı-Lacivertliler, bu rakamı daha da aşağı indirmek için çalışacak.
24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023