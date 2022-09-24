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Kış spor okullarının kayıtları başladı

Spor Haberleri

Kış spor okullarının kayıtları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen Kış Spor Akademisinin kayıtları başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen Kış Spor Akademisinin kayıtları başladı.

Düzce'de kış aylarında spor aktivitelerin arttırılması ve antrenman yapacak sporcuların arttırılması için başlatılan Kış Spor Okulları kayıtları yeni dönemde de tekrar başlatıldı. Her yıl gerçekleştirilecek olan Kış Spor Okullarında; badminton, hentbol, karate, geleneksel okçuluk, voleybol, kick boks, okçuluk, tenis, basketbol, futbol, boks, judo, yüzme, engelli yüzme, engelli okçuluk, wushu, bilardo, halter, güreş, hentbol, eskrim, muaythai, oryantiring, masa tenisi, atletizm, jimnastik, atıcılık, satranç ve taekwondo olmak üzere toplam 29 branşta kayıtlar devam ediyor. Kış spor akademisi çocuklara kapılarını 26 Eylül'de açacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi gençlik Düzce Spor Haberler

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