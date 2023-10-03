Kırşehirli Muhammet Enes Kılıç, U18 Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

U18 Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan Kırşehirli Muhammet Enes Kılıç, 2017 yılında başladığı yüksek atlamada yaş guruplarının üstünde başarı kazandı. Enes, hedefini olimpiyatlar olarak açıkladı.

Gösterdiği performansla Balkan şampiyonasında ikinci olan Muhammet Enes Kılıç, olimpiyatlara katılmak istiyor. 16 yaşında milli olmanın gururunu yaşadığını aktaran Kılıç, "Şampiyonalara katılarak ülkemi temsil etmek istiyorum. 7 yıllık atletizm kariyerimde ilk kez millilik gururu yaşıyorum. Sivas'ta yapılan Balkan şampiyonasında 2.02 atlayarak şehrimi ve ülkemi uluslararası alanda temsil ettim" dedi.

Avrupa şampiyonu olduktan sonra olimpiyatlarda başarı kazanma hedefini kendisine koyan Enes Kılıç, "Bundan sonraki hedefim Avrupa, sonra dünya, en sonunda da olimpiyatları hedefliyorum. Kırşehir'de sunulan kısıtlı imkanlarla bu başarıyı elde ettim. Bu başarı bana Fenerbahçe Spor Kulübü'nü getirdi. Hedeflerimi tek tek gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

Antrenörü 2017 yılında keşfetti

Muhammet Enes Kılıç'ı, 2017 yılında keşfettiğini açıklayan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya, yönlendirme sonucu 1 yılda İstanbul'da Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti. Gökkaya, "Öğrencim iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2007 doğumlu, erkeklerde kendi yaş gurubunda her zaman birinci olmayı başardı. Kendi yaş gurubu ve kendi yaşının üstündeki guruplarda katılım sağladığımız yarışmada da ikincilik elde ettik" ifadelerini kullandı.

Muhammet Enes Kılıç'ın babası Mustafa Kılıç ise oğlunun zorlu serüveninde her antrenman gününde yanında olduğunu ve oğlu ile birlikte kendinin de şampiyonalara hazırlandığını aktardı. - KIRŞEHİR