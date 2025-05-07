Kırşehir Futbol SK Başkanı: 'Maddi Sorunlar Var, Destek Yoksa Düşme Tehlikesi Var'

Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun, takımı ligde tutmak için her şeyi yaptıklarını ancak ciddi bir maddi sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kulüp yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyen Torun, 3. Lig'de mücadele ettikleri süre boyunca ciddi anlamda zorlandıklarını ve maddi imkansızlıklardan dolayı sorun yaşadıklarını ifade etti.

Ligin en düşük bütçeli kadrolarından biri olarak ligi tamamladıklarını, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli oyuncu satışını gerçekleştirdiklerini ve ilk defa takımın alt yapısıyla gelişim ligine katıldıklarını belirten Torun, hiç bir personele ya da esnafa borçları olmadan sezonu tamamladıklarını, devlet kurumlarına da ödemeleri aksatmadan yaptıklarını anlattı.

Ligde kalma hedefiyle başladıkları sezonu maddi imkansızlıklara rağmen başardıklarını anlatan Torun, "Bizlere destek olan yönetimimize, Belediye Başkanımıza Selahattin Ekicioğlu'na, Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sezon başında şehirden bir kuruş destek almadan, imkansızlıklar dahilinde profesyonel bir takım kurduk. Grubumuzun bütçe olarak en düşük takımıydık, çok zor bir gruba düştük, ciddi mücadeleler verdik. Çok şükür ligde kalmayı başardık." diye konuştu.

Mevcut yönetim olarak artık harcayacak bütçeleri kalmadığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bizler şu an itibariyle geldiğimiz noktada artık tıkandık. Takım gelecek yıl için yine profesyonel ligde devam edecek. Yönetim olarak biz takımı ligde tutabilmek adına her şeyi yaptık. Önümüzdeki yıl ne futbolcu alacak ne takım kuracak ne de malzeme alacak bir bütçemiz, hiçbir şey şu anda yok. Şehrimizde bir bütün olunup, bu takımın ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu sahipsizlik böyle devam ederse, takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya. BAL Ligi gerçekten görünüyor. Bu sene ligde tuttuk ama bizim mücadelemizin sonu da buraya kadar. 'Tekrar bu kulübü şahlandıracağım' diyen birisi varsa destek olacağız. Bu takıma şehrimizin ve idarecilerimizin destek vermesi gerekiyor."