Kırşehir'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları, Ahi Stadı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılışla birlikte yüzlerce çocuk ve genç, farklı spor branşlarında eğitim almak üzere sahalara indi.

Basketbol, güreş, badminton, masa tenisi gibi birçok branşta başlatılan eğitimlerle gençler, yaz tatilinde hem spor yapma imkanı bulacak hem de sosyal becerilerini geliştirecek. Açılış töreninde konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, sporcuların heyecanlarına ortak olduklarını ve sporun her alanını desteklediklerini söyledi. Çakmakçı, "Spor Okulları'nın gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağlayacak. Sporun, zararlı alışkanlıklardan koruyucu etkisine dikkat çekiyoruz. Amacımız, spora duyulan ilgiyi artırarak Kırşehir'i spor alanında daha ileriye taşımaktır" dedi.

Kırşehir'de; Gençlik Merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları ve tüm kamp alanları çocukların hizmetinde olacak. - KIRŞEHİR