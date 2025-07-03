Kırşehir'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Kırşehir'de Yaz Spor Okulları Açıldı
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Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, Ahi Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Yüzlerce çocuk ve genç, basketbol, güreş, badminton gibi birçok branşta eğitim alacak.

Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları, Ahi Stadı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılışla birlikte yüzlerce çocuk ve genç, farklı spor branşlarında eğitim almak üzere sahalara indi.

Basketbol, güreş, badminton, masa tenisi gibi birçok branşta başlatılan eğitimlerle gençler, yaz tatilinde hem spor yapma imkanı bulacak hem de sosyal becerilerini geliştirecek. Açılış töreninde konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, sporcuların heyecanlarına ortak olduklarını ve sporun her alanını desteklediklerini söyledi. Çakmakçı, "Spor Okulları'nın gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağlayacak. Sporun, zararlı alışkanlıklardan koruyucu etkisine dikkat çekiyoruz. Amacımız, spora duyulan ilgiyi artırarak Kırşehir'i spor alanında daha ileriye taşımaktır" dedi.

Kırşehir'de; Gençlik Merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları ve tüm kamp alanları çocukların hizmetinde olacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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