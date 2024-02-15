Kırşehir'de Üniversite Sporları Masa Tenisi Şampiyonası Tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda, Süper ve 1. Lig müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele etti.

Müsabakalarda Süper Lig erkeklerde Nişantaşı Üniversitesi birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Nişantaşı Üniversitesi birinci, Süleyman Demirel Üniversitesi ikinci ve Erciyes Üniversitesi üçüncü oldu.

1. Ligde ise erkeklerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birinci, İstanbul Medipol Üniversitesi ikinci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi üçüncü olurken kadınlarda da Başkent Üniversitesi birinci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ikinci ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve protokol üyeleri takdim etti.

Şampiyona Ferdi Erkek ve Kadın müsabakalarıyla 17 Şubat'ta sona erecek.