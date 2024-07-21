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Kırşehir Dağcıları Eznevit Zirvesine Ulaştı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin planladığı ikinci il dışı faaliyet olan Eznevit Zirve tırmanışı, Kırşehir'den 4 dağcı tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Bu tırmanış, Kırşehir dağcılığı açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin 2024 yılındaki planlı ikinci il dışı faaliyeti olan Eznevit Zirve tırmanışı, Kırşehir'den 4 dağcı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir dağcılığı açısından ayrı bir öneme sahip olan tırmanış, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve dağcıların tamamının Kırşehir'den olduğu ilk resmi 3 bin metre üzeri tırmanış oldu. Dağcılar; Aladağlar Milli Parkı Emli Vadisi'nde 'Sarı Mehmedin Yurdu' olarak bilinen mevkide 3 gün 2 gece süreyle kamp yaptı.

Zirve noktasında bayrağı bulunmayan direğe bayrak çeken dağcılar, zirve defterini imzaladıktan sonra saat 17.30'da Güney Çarşak Rotası'ndan dönüşe geçtiler. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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