Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1 - Haberler

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Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Spor
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Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

STAT: Ahi-KırşehirHAKEMLER: Şevket Teker, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar ÖztürkKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Hakan Erçelik (Dk.83 Savaş Tağa), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz (Dk.

KIRŞEHİR (DHA) -

STAT: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Şevket Teker, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Hakan Erçelik (Dk.83 Savaş Tağa), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz (Dk.66 Volkan Kılıç), Zihni Temelci, Oktay Balcı, Ozan Karabacak, Sırat Yeşilördek, Nuh Aşkın, Mert Ilıman, Sinan Özkara

PENDİKSPOR: Haydar Kılıç, Berkay Sülüngöz, Doğan Can Otman (Dk.70 Süheyl Çetin), Serdar Cansu, Kerem Kaya, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk.79 Serdar Deliktaş), Mesut Özdemir, Sertaç Cam (Dk. 46 Muhammet Akarslan), Gökcan Kaya, Zahit Fındık (Dk.58 Onur Eriş), Taha Balcı (Dk.58 Görkem Bitin)

GOL: Dk.80 Oktay Balcı (k.k) ( Pendikspor )

SARI KARTLAR: Oktay Balcı, Sinan Özkara, Volkan Kılıç ( Kırşehir Belediyespor ) - Mesut Özdemir ( Pendikspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 30'uncu haftasında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.


- Kırşehir
Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Spor

Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Kırşehir, Savaş, Spor, Haberler

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