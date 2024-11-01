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Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu

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UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Portekizli çalıştırıcı, 7 Kasım'da deplasmanda oynanacak AZ Alkmaar karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

1 MAÇ CEZA ALDI

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

AZ ALKMAR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta kulübede yer alabilecek.

Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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