Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Portekizli çalıştırıcı, 7 Kasım'da deplasmanda oynanacak AZ Alkmaar karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.
1 MAÇ CEZA ALDI
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
AZ ALKMAR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta kulübede yer alabilecek.