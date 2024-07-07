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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ufuk Özünlü ağalık ihalesini kazandı

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini iş insanı Ufuk Özünlü kazandı. İhale sonrası Türk bayrağı coşkusu yaşandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini 34 milyon 571 bin 952 lirayla iş insanı Ufuk Özünlü kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

Ağalık sembolü koçu almak için 4 altın kemerli ve 15 yıldır güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodenstaff ihaleye katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ağalığın cesaret, mertlik, yürek, vatana, millete bağlılık istediğini belirterek, bugüne kadar ağalık yapan tüm ağalara teşekkür etti.

Akın, ihaleyi 23 milyon liradan açtı.

Ağa adaylarından Selim ve Bodenstaff bir süre pey yükselttikten sonra çekildi.

Ufuk Özünlü, verdiği 31 milyon 571 bin 952 liranın sembolik anlamı olduğunu 57'nin Sinop'un plakası, 1952'nin de babasının doğum yılı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özünlü'ye verdiği peyin memleketi Manisa'nın plakasını simgelemesi açısından 45 milyon 571 bin 952 liraya çıkarması halinde ağalığa iyi bir giriş yapacağı yönünde teklifi oldu.

Özünlü de "Doğduğumuz yer değil ama doyduğumuz yerin İstanbul'un plakasını vererek peyi 34 milyon 571 bin 952 liraya yükseltiyorum." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Bereketi bol olsun, hayırlı olsun." diye konuştu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazanan Ufuk Özünlü, daha sonra er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

Ağalık ihalesi sonrası güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Tribünlerdeki seyirciler de ellerindeki Türk bayraklarıyla dolaştırılan Türk bayrağını ayakta selamladı.

Kaynak: AA / Spor

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