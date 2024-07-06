Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Hakem Heyeti Polis Eşliğinde Çıkarıldı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakalarında görev alan hakem heyeti, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında er meydanından çıkarıldı. Üçüncü tur müsabakalarının ardından, bazı taraftarlar kule hakemliği giriş kapısına gelerek hakem heyetine, yönetiminden dolayı tepki gösterdi. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri önlem alarak, içeriye girişlere izin vermedi. Hakem heyetinin de polis nezaretinde er meydanından çıkması sağlandı. Bölgedeki vatandaşlar polis ekiplerince uzaklaştırıldı.
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakalarında görev alan hakem heyeti, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında er meydanından çıkarıldı.
Üçüncü tur müsabakalarının ardından, bazı taraftarlar kule hakemliği giriş kapısına gelerek hakem heyetine, yönetiminden dolayı tepki gösterdi.
Bu sırada çevik kuvvet ekipleri önlem alarak, içeriye girişlere izin vermedi. Hakem heyetinin de polis nezaretinde er meydanından çıkması sağlandı.
Bölgedeki vatandaşlar polis ekiplerince uzaklaştırıldı.