Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivana 1 Milyon TL Ödül

Edirne'de bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında 662'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin programı belirlendi. Güreşler, 7 Temmuz günü saat 09.00'da başlayacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelen 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL'si Edirne Belediyesi tarafından, 500 bin TL'si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri Biletix'te satışa sunuldu. Edirne Belediye encümen kararıyla 7 Temmuz cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. Güreş severler, 8 Temmuz cumartesi ve 9 Temmuz pazar günü, bilet alarak içeriye girebilecek. Cumartesi günü için biletler, 200 ile 240 TL, pazar günü ise 260 ile 300 TL olarak satışa çıkarıldı.