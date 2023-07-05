Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, Son Kez Kapanışı Güzel Yapmak İstiyor

Edirne'de yapılan 648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl Er Meydanı'na 17. kez çıkacak. Yeşil Yeşil, 'Gerçekçi olmak lazım artık gençler bizi iyi sıkıştırıyor. Yaşım 37, son kez kapanışı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O son kez de nasipse bu sene olur diyorum. 3'leme bu saatten sonra zor olur' dedi.

Edirne'de yapılan 648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl Er Meydanı'na 17. kez çıkacak. Yeşil Yeşil, "Gerçekçi olmak lazım artık gençler bizi iyi sıkıştırıyor. Yaşım 37, son kez kapanışı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O son kez de nasipse bu sene olur diyorum. 3'leme bu saatten sonra zor olur" dedi.

Edirne'de yapılan 648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, 7 temmuz cuma günü başlayacak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nin çim sahasında takım arkadaşlarıyla antreman yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına güreşecek Yeşil Yeşil, bu yıl başpehlivan olmak için mücadele vereceğini söyledi. Yeşil Yeşil, geçen sene güçlü rakibi Ali Gürbüz'ü yenerek elemişti.

"3'LEME BU SAATTEN SONRA ZOR OLUR"

Yeşil Yeşil, şunları söyledi:

"Gerçekçi olmak lazım. Artık gençler bizi iyi sıkıştırıyor ama biz son jenerasyon, biz de mücadelemizi veriyoruz. Tahtlarımızı vermiş değiliz, geçen yıl değişiklikler oldu. Bu sene de tecrübeli arkadaşlarımızın ön planda olacağını düşünüyorum. Yaşım 37, son kez kapanışı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O son kez de nasipse bu sene olur diyorum. 3'leme bu saatten sonra zor olur. Eğri oturup doğru konuşmak lazım ben son kez kazanmak istiyorum. Başaltından çıkanlar kendisini ispat etmek için mücadelesini veriyor. Liglere baktığımız zaman 3 lig ayağında da hep 30-35 yaşın üstündeki pehlivanlar yaptı. Yine tecrübeli arkadaşlarımız fırsat vermedi, gençlere. Gençlerin de daha çok zorlaması lazım."