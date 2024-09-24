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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025'te 664. Kez Düzenlenecek

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025'te 664. Kez Düzenlenecek
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu yıl ilk kez bir kadın belediye başkanının ev sahipliği yaptığı etkinlik, güreş müsabakalarının tarihteki önemine vurgu yaptı.

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Filiz Gencan Akın, bu yıl Kırkpınar'a tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı olarak ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, önümüzdeki yıl ki Kırkpınar için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kırkpınar Güreşleri'nin bu yıl aynı zamanda ilk kez lig usulü ile düzenlendiğini de hatırlatan Akın, bunun da güreşlerin seyir zevkini arttırdığını kaydetti. Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu belirten Filiz Gencan Akın, "664'üncü Kırkpınar için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Şimdiden tüm güreş severleri 4, 5 ve 6 Temmuz 2025'te yapılacak güreşlerimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Filiz Gencan Akın Etkinlik Kültür Edirne Yaşam Spor

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