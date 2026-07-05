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665'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu

665'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu
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Edirne'de 665. kez düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş, altın kemerin sahibi oldu.

EDİRNE'de 665'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü yenen, Erkan Taş kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakası yapıldı. Finalde rakiplerini yenen Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş karşılaştı. Saat 17.51'de başlayan güreşin 15'inci dakikasında Feyzullah Aktürk'e ilk ihtar verildi. İki pehlivanın da birbirlerine 30 dakika boyunca üstünlük sağlayamaması sonucu müsabaka puanlama güreşine gitti. Puanlama güreşinde, karşılaşmanın 52'nci dakikasında Feyzullah Aktürk'e ikinci ihtar verildi. Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında rakibinin atağına karşılık veren Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ün arkasına geçip puan alarak karşılaşmayı kazandı.

Güreş sonunda duygularını paylaşan Erkan Taş, "Şuan rüyada gibi hissediyorum kendimi, deden toruna gelen bir sevda bu, çocukluk hayalimiz. Şükürler olsun altın kemer kazandık. Buradan ustalarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Bundan sonra bu sahaya artık altın kemer için geleceğiz. İnşallah altın kemer kazanmak nasip olur" dedi.

Ödül töreninde başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen ödül törenine Bakan Bak'ın yanı sıra, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda milletvekili, eski bakan ve eski milletvekili ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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