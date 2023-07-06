- Kırkpınar'da 3 altın kemer sahibi Selim, bu yıl da ağalık ihalesine girecek

Seyfettin Selim : "Kırkpınar ağalığının değeri 22 milyon TL'dir"

EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemer sahibi ağası Seyfettin Selim, bu senede ağlık ihalesine girecek. Selim, Kırkpınar'da 14 yıldır bir adayın çıkmadığını ifade ederek ağalık yapmak isteyenleri ihaleye çağırdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 14 sene ağalık yapan ve 3 altın kemer sahibi Seyfettin Selim tekrardan ağalık ihalesine gireceğini duyurdu. Selim, Kırkpınar'a yakışır ve güreşlerin hakkını verecek olan bir kişi varsa ağalığı vereceğini söyledi.

"Yoksa Kırkpınar Ağalığı'nın bedeli benim gözümde 22 milyon TL'dir"

Geçen seneki 4 milyon TL'lik miktarı ikiye katlayacağını vurgulayan Kırkpınar Ağası Selim, ağlık bedelinin onun gözünde 22 milyon TL olduğunu anlattı. Selim, yeni ağaların çıkması için ağalık bedelini çok yüksek tutmadığını da dile getirerek, "Tabii ki ağalık ihalesine gireceğim. Çünkü geçen sene 2023 yılının ağalığını aldık. Bu sene devam etmek zorundayız. Tabii ki bu sene karşımıza kim çıkar bilmiyoruz ama benim bir amacım var. Kırkpınar'da ağalık yapmak isteyen birisine ağalığı vermek isterim. Ağalık benim tekelimde gibi görünmesin. Kim istiyorsa gelsin burada ihaleye girsin. Ben de ihaleye girdi diye ihaleyi arttırmam. Yeter ki Kırkpınar'a ağalık yapabilecek bir kardeşimiz olsun. Bunu her sene söylüyorum. Millet, 'Ya böyle diyorsun ama çekilmiyorsun' diyor ama şu ana kadar karşıma öyle bir aday çıkmadı. 14 seneden beri kimisi reklam için çıktı, kimisi aldı ihaleyi bıraktı, kimisi ben bu sene bu kadar veririm dedi geçti. Artık Kırkpınar'ın da değeri arttı. Şimdi yöre ağalıkları bile çok değiştiği için benim kendi görüşüm Kırkpınar'daki ağalık fiyatının her sene ikiye katlaması lazım. Ağalık ihalesine 3 gün var, bugün bile birisi gelip bana, 'Ben bu sene alacağım, hedefim bu' dese ben yardımcı olurum. Yeter ki bizim camiadan birisi olsun" dedi.

"Kimse ağa çekilecek gibi anlamasın"

Kırkpınar Ağası Selim, "Türkiye'deki bütün güreşlerin ağalığı bir yana, Kırkpınar Ağalığı bir yana. Antalya'da bu paralar veriliyor, gelsinler burada versinler. Çünkü Antalyalılar bu işi seviyorlar. Onlardan bir kardeşim çıksa seve seve veririm ağalığı. Çünkü güreşi bilen, güreşi seven insanlar. Benim amacım Kırkpınar'da 3 sene ağalık yapmaktı, ondan sonraki senelerde Kırkpınar öyle güzel bir duygu ki devam ettim. Ata sporu güreşe bu kadar hizmet ettiğim için kendimi çok şanslı buluyorum. Bundan sonra da edeceğim. Bu dediklerimden kimse ağa çekilecek gibi anlamasın. Öyle bir dünya yok. Ama birisi isterse, yaparsa veririm. Gördüm bu sene aldı yapamadı, seneye yine karşısına çıkarız, dediğimizle kalmayız katlarız, bu sefer yine alırız. Dışarıdan göründüğü gibi değil bu iş. Biz Kırkpınar Ağalığı yaparken, sosyal yatırımlar da yapıyoruz. Edirne güreş anlamında Türkiye'nin gururu, son noktası. Bu şerefi, onuru korumak lazım. Geçen sene 4 milyondu, bu sene 3 milyon olmaz; en az 8 milyon olması lazım. Bir miktarı seneye biri çıksın diye bilerek arttırmıyoruz. Yoksa Kırkpınar Ağalığı'nın bedeli benim gözümde 22 milyon TL'dir. Seneye de bunun üzerine devam etmek lazımdır ama biz bunu sırf piyasa yükseldikten sonra başka ağa adayı çıkmaz diye arttırmıyoruz. Yoksa Edirne'nin değeri budur" diye konuştu.