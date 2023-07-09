Edirne'de gerçekleştirilen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 22 Milyon 222 bin TL ile iş insanı Seyfettin Selim kazandı. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü heyecanı devam ediyor. Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesi 4 milyon 23 bin TL ile açıldı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim ile Mehmet Tüysüz katıldı. Ağa adayları çeşitli teklifler sundu ve 22 Milyon 222 bin TL ile en yüksek teklifi veren, Ağa Seyfettin Selim bir kez daha ağalık ihalesini kazandı. Selim, 22 Milyon 222 bin lira vererek, ağalığın sembolik koçunu açık artırmada aldı. 662 yıllık Kırkpınar tarihinde ilk kez 4 altın kemerli ağa olma unvanına sahip olan Seyfettin Selim, 15. kez güreş ağalığı yapacak.

- Kırkpınar ağalığını 22 Milyon 222 bin TL ile Seyfettin Selim kazandı

EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 22 Milyon 222 bin TL ile iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü heyecanı devam ediyor. Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesi 4 milyon 23 bin TL ile açıldı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim ile Mehmet Tüysüz katıldı.

Ağa adayları çeşitli teklifler sundu ve 22 Milyon 222 bin TL ile en yüksek teklifi veren, Ağa Seyfettin Selim bir kez daha ağalık ihalesini kazandı. Selim, 22 Milyon 222 bin lira vererek, ağalığın sembolik koçunu açık artırmada aldı.

662 yıllık Kırkpınar tarihinde ilk kez 4 altın kemerli ağa olma unvanına sahip olan Seyfettin Selim, 15. kez güreş ağalığı yapacak.