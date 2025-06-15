Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
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Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek 40 başpehlivan belli oldu. Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu olan Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olmaya hak kazanacak.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlar belli oldu.

40 BAŞPEHLİVAN BELLİ OLDU

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlayacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.

Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), isimlerini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri listesine yazdırdı.

Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

YUSUF CAN ZEYBEK EBEDİ KEMER İÇİN GÜREŞECEK

Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olacak. En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997'de Kırkpınar'ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı.

4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar şöyle:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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