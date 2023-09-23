Kırklarelispor, Van Spor FK'ya mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor, konuk ettiği Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta Kırklarelispor'dan Ömer Faruk Ermeç gol atarken, Van Spor FK'dan Bertuğ Bayar ve Harun Kavaklıdere gol kaydettiler.