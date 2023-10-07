Kırklarelispor Karacabey Belediyespor ile Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftada Kırklarelispor evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da gösterildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftada Kırklarelispor evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Osman Baruk, Mikail Can
Kırklarelispor: Umut Kaya, Hüseyin Altuğ Taş, Ömer Faruk Ermeç, Hüseyin Eray Karataş (Özgür Can Özcan dk. 87), Furkan Fehmi Güneş (Okan Derici dk. 74), Serkan Sözmen (Muharrem Doğan dk. 74), Necmican Cebeci, Şevki Çınar (Muammer Denizhan Taşkan dk. 46), Erdinç Pekgöz, Sırat Yeşilördek (Erkam Kömür dk. 74), Semih Üstün
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Mehmet Bağlı (Ömer Faruk Yücel dk. 46), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Selimcan Temel dk. 46), Rasimcan Değirmenci, Özgür Güler, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Abdullah Balıkuv dk. 83), Alperen Özşahin, Serhat Yiğithan Şengil (Sinan Akaydin dk. 69)
Sarı kartlar: Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor), Rasimcan Değirmenci, Burak Aydın (Karacabey Belediyespor) - KIRKLARELİ