Kırklarelispor, evinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Kırklarelispor, evinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Golü Necmican Cebeci attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Kırklarelispor, evinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Mahmut Gülle, Nezihi Aytar
Kırklarelispor: Umut Kaya, Ömer Faruk Ermeç (Kemal Bayrak dk. 90+4) Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Erkam Kömür dk. 80), Serkan Sözmen, Necmican Cebeci, Erdinç Pekgöz, Sırat Yeşilördek, Okan Derici (Muammer Denizhan Taşkan dk. 58), Semih Üstün (Muharrem Doğan dk. 90+4), Hasan Yurtseven (Taşkın Kartal dk. 80)
Nazilli Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Furkan Apaydın, Baran Işık, Ahmet Gökbayrak, Süleyman Enes Karakaş (Anıl Taşdemir dk. 65), Tibet Öniz (Barış Örücü dk. 65), Salih Kavrazlı (Cemil Derim dk. 84), Ali Karakaya (Berkant Kavzar dk. 75), Hakkı Can Aksu, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak
Gol: Necmican Cebeci (dk. 70) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Erdinç Pekgöz, Sırat Yeşilördek (Kırklarelispor), Salih Kavrazlı, Barış Örücü (Nazilli Belediyesor) - KIRKLARELİ