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Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde Evrensekiz Evrenspor - Büyükmandıra Adaspor Maçında Olaylar Çıktı

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Kırklareli Süper Amatör Ligi'nin 14. haftasında Evrensekiz Evrenspor ile Büyükmandıra Adaspor arasında oynanan maç sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. Evrenspor taraftarlarının küfürlü tezahüratları, maç sonunda taraftarların yumruklu saldırısına dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Kırklareli Süper Amatör Ligi'nin 14. haftasında Evrensekiz Evrenspor ile Büyükmandıra Adaspor karşılaşması sonrası istenmeyen olaylar yaşandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekizspor kompleksinde oynanan, Evrensekiz Evrenspor - Büyükmandıra Adaspor karşılaşmasının ardından kava çıktı. İddiaya göre maçın başlama vuruşuyla, Evrenspor taraftarları, Büyükmandıra Adaspor takımına küfürlü tezahüratlarda bulundu. Maç boyunca devam eden küfürlü tezahüratlar, 90 dakika sonunda taraftarların yumruklu saldırısına dönüştü.

Maç sonu çıkan arbede de Evrenspor taraftarının yumrukla saldırdığı C.Y. isimli şahıs yaralandı.

Olay sonrası Adaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evrenspor Adaspor maçında Evrenspor'un skor avantajı elinde olduğu halde futbolcularımıza ve toplamda 5 taraftarımızın gittiği maçta 100 kişilik Evrenspor taraftarının yaptığı saldırıdan dolayı, Evrenspor yönetim ve taraftarını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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