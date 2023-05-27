Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası devam ediyor
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Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor. Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg arasındaki maçı Sliema Hotsticks 1-0 kazandı. Turnuva 29 Mayıs'ta sona erecek.
Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor.
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nin ev sahipliğinde dün başlamıştı. Karşılaşmaların 2. gününde Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren maçı Sliema Hotsticks 1-0'lık skor ile kazandı.
Turnuva 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor