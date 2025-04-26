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Kırıkkale FK, Play-Off'a Yükseldi

Kırıkkale FK, Play-Off'a Yükseldi
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta Kırıkkale FK, sahasında Erciyes 38 FSK'yi 2-0 mağlup ederek play-off biletini kapmayı başardı. İki gol atan Nurettin Çağlar ve Osman Arslantaş, takımlarının zaferinde önemli rol oynadı.

TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında Kırıkkale FK, sahasında Erciyes 38 FSK'yı 2-0 mağlup ederek play-off'a yükseldi.

Hakemler: Osman Köksaldı, Mustafa Pelit, Ahmet Algün

Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar, Buğra Şahiner (Sergen İlhan dk. 83), Serkan Özen (Emir Açıkgöz dk. 83), Fırat Sarı (Ömer Turan dk. 69), Emre Keleşoğlu (Seyit Mehmet Söğüt dk. 87), Muharrem Öner

SE Erciyes 38 FSK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, İsmail Karakaş, Caner Kaban, Tayyib Kanarya (Taha Özgür dk. 71), Ethem Balcı (Eren Gökkaya dk. 84), Ayhan Gürbüz, Mustafa Yerli (Alperen Güler dk. 71), Enes Erol, Serkan Kenter (Ziyahan Erbaşı dk. 46), Batuhan Kazancı

Goller: Nurettin Çağlar (dk. 37), Osman Arslantaş (dk. 40) (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Adem Ercan (Kırıkkale FK), Serkan Kenter, Ahmet Çukadar (Erciyes 38 FSK) - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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