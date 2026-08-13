Vali Sarıibrahim, 'Mahallemde Spor Var' Projesi Kapsamında Genç Sporcularla Buluştu

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Mahallemde Spor Var Projesi" kapsamında okullarında çalışmalarına devam eden sporcularla bir araya geldi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında genç sporcular çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Sarıibrahim, proje kapsamında Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmalarına devam eden sporcuları ziyaret etti.

Sporcularla sohbet eden Vali Sarıibrahim, spor yapan, üreten, kendine güvenen gençleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA