Haberler

Kırıkkale'de Masa Tenisi Şampiyonu Kırıkkale FK

Kırıkkale'de Masa Tenisi Şampiyonu Kırıkkale FK
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi müsabakalarında Kırıkkale FK Spor Kulübü her iki kategoride birinci oldu. Dereceye giren takımlar Sinop'ta yapılacak bölge karşılaşmalarında Kırıkkale'yi temsil edecek.

Kırıkkale'de düzenlenen Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Spor Salonu'nda yapılan Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi karşılaşmaları tamamlandı.

Hafta sonu gerçekleştirilen karşılaşmalarda, Minik Kadınlar-Erkekler kategorisinde Kırıkkale FK Spor Kulübü, Genç Kadınlar-Erkekler kategorisinde ise Kırıkkale FK Spor Kulübü birinci oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Sinop'ta düzenlenecek Kulüpler Arası Bölge karşılaşmalarında Kırıkkale'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçek!

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Brezilya'da otobüs kazası: 10 ölü

Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 10 kişi hayatını kaybetti
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz