Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 'HEPYAŞIMIZ19' temasıyla kültürel, sanat ve spor etkinlikleriyle kutlandı.

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, "HEPYAŞIMIZ19" temasıyla kültürel, sanat ve spor etkinlikleriyle kutlandı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Vekili Ahmet Ferhat Özen, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve il protokolü katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, "Bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşına, Dumlupınar'dan Kıbrıs zaferine, Terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

"19 Mayıs 1919 günü yakılan istiklal ateşi milli şuurumuzun ve vatan bilincimizin bir sonucudur" diyen İl Müdürü Güneş, "Bugünü anlamak ve geleceğe bakabilmek için 19 Mayıs ruhunu iyi bilmemiz gerekir. 19 Mayıs başlangıçtır, yeniden doğuştur, 19 Mayıs bağımsızlığına ve hürriyetine aşık olan bir milletin istiklal ruhunu tüm dünyaya haykırmasıdır. 19 Mayıs Samsun'da, Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta gaz lambası altında alınan kararlarla bir milletin özgürlük ve bağımsızlık ateşini yeniden yakmasıdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Atlı birliklerinde katıldığı etkinliklerde, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro, halk oyunları ve sportif gösteriler yapıldı. - KIRIKKALE