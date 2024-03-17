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Kırıkkale'de 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması Tamamlandı

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Kırıkkale Valiliği himayesinde düzenlenen Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması, Hacılar beldesi ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 16 ilden 54 kulüp ve 672 sporcu katıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması tamamlandı.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kırıkkale Belediyesi ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle 16-17 Mart'ta düzenlenen müsabakalar, Hacılar beldesi ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması'na 16 ilden 54 kulüp ve 672 sporcu katıldı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe tarafından verildi.

Kaynak: AA / Spor

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