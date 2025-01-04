Kırıkhanlı Öğrenciler Voleybol Ligine Davet Edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören öğrenciler, İzmir'de davetli oldukları Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun antrenmanını takip etti.

Kırıkhan İncirli İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Melahat Ayaz ile soğan torbalarından voleybol filesi hazırlayarak maç yaptı.

Öğretmenin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bunun üzerine Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri İzmir'e davet etti.

Kulüp tarafından havalimanından alınan 9 öğrenci ve 2 öğretmen, otelde dinlendikten sonra Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde kadın voleybolcuları ziyaret etti.

Burada sporcularla bir süre sohbet eden öğrenciler, antrenmanı izleme imkanı buldu.

Öğrenciler ve öğretmenleri, yarın Aras Kargo ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyecek.???????