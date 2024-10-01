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Kırıkdağ Kulübü, Cilo Dağı'na İlk Tırmanışını Gerçekleştirdi

Kırıkdağ Kulübü, Cilo Dağı'na İlk Tırmanışını Gerçekleştirdi
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Hakkari Kırıkdağ Uludoruk Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Cilo Dağı'na ilk kez tırmanış gerçekleştirerek dağcılık faaliyetlerine başladı. Kulüp başkanı, yeni rotalar arayışında olduklarını ve Hakkari'nin turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hakkari Kırıkdağ Uludoruk Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KIRDAK) üyeleri, Cilo Dağı'na ilk tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Hakkari Kırıkdağ Uludoruk Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Barış Adıyaman, kulüplerinin 13 Eylül 2024 tarihinde kurulduğunu belirterek, "Aramızda yaklaşık 30'a yakın profesyonel lisanslı dağcı sporcu üye bulunmaktadır. İlk tırmanışımızı Hakkari'nin Cilo Dağı zirvesine yaptık. Suppa, Durek ve Bebek dağlarına da zirve tırmanışı gerçekleştirerek yepyeni rota arayışında olacağız. Hem gelen dağcılar için kolaylık sağlayacağız hem de Hakkari'nin turizmine katkı sağlayacağız. Tırmanış faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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