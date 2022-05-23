Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Haberler

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Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Spor
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Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Kırgızistan'ın Oş kentinde ilk kez Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Kırgızistan'ın Oş kentinde ilk kez Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Oş şehir stadyumunda 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Asya Kemer Güreşi Şampiyonası'nda güreşçiler 12 kategoride klasik stilde mindere çıktı.

Müsabakalara, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, İran, Moğolistan ve Japonya'dan yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Etkinlik eylül sonunda Türkiye'nin İznik kentinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için elemelerin ikinci aşaması oldu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Spor

Kırgızistan, Mayıs, Kemer, Spor, Haberler

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