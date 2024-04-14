Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kimse nedenini bilmiyor! Emre Mor, Fenerbahçe maçında forma giymedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürerken, 32. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

EMRE MOR KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala son 8 maça ilk 11'de başlayan Emre Mor'un kadroda olmadığı görülürken bu durum sosyal medyada gündem oldu.

ANTRENMANA KATILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre Emre Mor'un bir sakatlığı bulunmazken, son yapılan idmanda yer aldı ve idmanda çekilen bir fotoğrafta oldukça sağlıklı olduğu görünüyordu ancak Emre Mor Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemediği için kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir?
500

Yorumlar (2)

winnie:

Yatacak yeriniz yok

3
0
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Amatör küme futbolcusu..Ali abin mi çekti kulağını acaba..

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title