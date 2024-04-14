Kimse nedenini bilmiyor! Emre Mor, Fenerbahçe maçında forma giymedi

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürerken, 32. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

EMRE MOR KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala son 8 maça ilk 11'de başlayan Emre Mor'un kadroda olmadığı görülürken bu durum sosyal medyada gündem oldu.

ANTRENMANA KATILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre Emre Mor'un bir sakatlığı bulunmazken, son yapılan idmanda yer aldı ve idmanda çekilen bir fotoğrafta oldukça sağlıklı olduğu görünüyordu ancak Emre Mor Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemediği için kadroya dahil edilmedi.