Kimse bu teklifi beklemiyordu! Josef de Souza geri dönüyor

Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Josef De Souza, ülkesine geri dönebilir. Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, eski öğrencisiyle yeniden çalışmak istiyor.

PORTO VE FENERBAHÇE'DE JOSEF DE SOUZA İLE ÇALIŞTI

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza'yı transfer etmek istiyor. Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe'yi çalıştırırken Josef de Souza ile beraber çalışmıştı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 3 gol kaydetti. Josef de Souza geçmişte ülkesinde Vasco da Gama, Gremio ve Sao Paulo formaları giymişti.

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