Fatih Terim'in prensinden piyango vurdu! Yüzleri güldüren teklif

Galatasaray'ın sezon başında Olimpiu Morutan'ı kiralık gönderdiği İtalyan ekibi Pisa'dan teklif geldi. Morutan'dan umutsuz olan Aslan'da, Pisa'nın yaptığı teklif yüzleri güldürdü.

İtalya Serie B ekibi Pisa, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan'ın bonservisini almak istiyor. Pisa, Morutan için Aslan'a bir teklif sundu.

OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİ ZOR

Serie A'ya çıkmaları halinde Morutan için 5.5 milyon euro ödemek zorunda olan Pisa, ligde 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Rumen basınında çıkan haberlere göre; Pisa, opsiyonun dışında bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

3 MİLYON EURO ÖNERDİLER

İtalyan ekibi, Morutan için 3 milyon euroluk öneri sundu. Galatasaray'da geleceği görülmeyen Morutan için bir miktar daha pazarlık yapılabilir. Rumen futbolcu bu sezon 13 maçta 4 gol atıp, 5 de asist üretti.