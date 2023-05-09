Kimse beklemezdi! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu
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1. Lig'i şampiyon tamamlayan Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı istedi. Karadeniz ekibi, Mert Hakan için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Samsunspor talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Mert Hakan'ı istedi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Samsunspor, tecrübeli orta saha için çalışmalara başladı. Sezon biter bitmez Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturulacak.
1 YILLIK KONTRATI KALDI
Mert Hakan ile Fenerbahçe'nin sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Bu sezon 14 lig maçına çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gol katkısı veremedi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023