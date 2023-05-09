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Kimse beklemezdi! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu

Kimse beklemezdi! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu

Spor Haberleri

1. Lig'i şampiyon tamamlayan Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı istedi. Karadeniz ekibi, Mert Hakan için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Samsunspor talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Mert Hakan'ı istedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Samsunspor, tecrübeli orta saha için çalışmalara başladı. Sezon biter bitmez Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturulacak.

Kimse beklemezdi! Samsunspor, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu

1 YILLIK KONTRATI KALDI

Mert Hakan ile Fenerbahçe'nin sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Bu sezon 14 lig maçına çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gol katkısı veremedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Samsunspor Spor Haberler

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