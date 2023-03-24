Kimmich'ten Nagelsmann'a destek mesajı: Harika bir teknik direktör'

Bayern Münih'in yıldızlarından Joshua Kimmich, görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Julian Nagelsmann hakkında konuştu. 28 yaşındaki başarılı futbolcu, "Sadece Julian'ın harika bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Kariyerimde birçok teknik direktör oldu ve o kolayca ilk 3'te yer alabilir" dedi.

Alman devi Bayern Münih'te görevine son verilmesi beklenen Julian Nagelsmann için takımın yıldız ismi Joshua Kimmich'ten açıklama geldi. Kimmich, "Sadece Julian'ın harika bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"İLK 3'TE YER ALABİLİR"

Açıklamalarına devam eden 28 yaşındaki Alman futbolcu, "Kariyerimde birçok teknik direktör oldu ve o kolayca ilk 3'te yer alabilir ama şu anda bu konu hakkında daha fazla yorum yapamam. Buna saygı gösterin. Tabii ki bu şu anda sıcak bir konu ancak kulüp bunu doğrulamadı" diye tamamladı. Bayern Münih'te Nagelsmann'ın yerini Thomas Tuchel'in alması bekleniyor.

BAYERN'İN PUAN DURUMU

Bundesliga'da 25 maçta 52 puan toplayan Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

KİMMİCH'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon toplamda 35 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki futbolcu söz konusu mücadelelerde 5 gol atarken 8'de asist yaptı.