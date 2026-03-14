Haberler

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 1:32.064'lük derecesiyle en genç pole pozisyonu sahibi oldu. Sprint yarışında ise takım arkadaşı George Russell birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 32.064'lük derecesiyle Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu. Önceki rekor, Sebastian Vettel'e (21) aitti.

Antonelli'nin 0.222 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.351 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

Sprint yarışında Russell birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 33 dakika 38.998 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari pilotlarından Charles Leclerc, 0.674 saniye farkla ikinci, Lewis Hamilton 2.554 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

