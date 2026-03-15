Formula 1'de sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Çin Grand Prix'sini Mercedes'in pilotu Kimi Antonelli, kariyerinin ilk galibiyetini elde ederek kazandı. Antonelli'nin zaferi, onu F1 tarihinin en genç ikinci kazananı yaptı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 33 dakika 15.607 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyonada ikinci sezonunu geçiren 19 yaşındaki Antonelli, Hollandalı Max Verstappen'den sonra F1'de yarış kazanan en genç ikinci pilot oldu.

Antonelli ayrıca Giancarlo Fisichella'nın 20 yıl önceki zaferinin ardından F1'de yarış galibiyeti alan ilk İtalyan pilot olmayı başardı.

Antonelli'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı George Russell, 5.515 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 25.267 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 7 şampiyonluk yaşayan Hamilton, 2024 Las Vegas Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyuma çıktı. Tecrübeli pilot, Ferrari ile ilk kez podyumda yer alma başarısı gösterdi.

Sezonun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. George Russell (Büyük Britanya): 51

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

3. Charles Leclerc (Monako): 34

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

Takımlar

1. Mercedes: 98

2. Ferrari: 67

3. McLaren: 18

4. Haas: 17

5. Red Bull: 12

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500

Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı

Ömrü boyunca unutamayacağı bir an yaşadı
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu

Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Skandal 7 ay sonra ortaya çıktı! 'Fenalaştı' denilen otizmli Mehmet'le ilgili gerçek bambaşkaymış

Otizmli Mehmet için "fenalaştı" dediler, gerçek bambaşkaymış