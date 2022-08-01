Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılığı sonrası gözler Attila Szalai'ye çevrildi. Avrupa'dan talipleri bulunan Macar futbolcunun son antrenmanda yer almaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun takımının yaptığı son idmanda yer almasının sebebinin yaşadığı ağrılar olduğu belirtildi.
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Attila Szalai, pazar günü yapılan antrenmanda yer almamıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddialarını güçlendiren olayı iç yüzü ortaya çıktı.
2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle pazar günkü antrenmana çıkmadı. Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor. Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon Euro değer biçiliyor.
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