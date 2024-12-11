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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ağızları açık bıraktı

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Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?" sorusu büyük ilgi gördü. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan '1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?' sorusu büyük merak konusu oldu.

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADAR SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIM HANGİSİDİR?

A- Galatasaray

B- Beşiktaş

C- Fenerbahçe

D- Trabzonspor

DOĞRU CEVAP BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından bu yana ligde en çok beraberlik alan takım Beşiktaş'tır. Yani doğru cevap, B şıkkıdır. Beşiktaş 1959 yılından bugüne kadar 595 beraberlik almıştır.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ağızları açık bıraktı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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