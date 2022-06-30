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Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Spor
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- Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu Kırkpınar'a katılmak için rakiplerinde önce kilolar ile mücadele ediyorlar 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kayıtlarında kilo fazlası olan pehlivanlar, çözümü poşetli antrenmanda buldu.

- Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu

Kırkpınar'a katılmak için rakiplerinde önce kilolar ile mücadele ediyorlar

EDİRNE - 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kayıtlarında kilo fazlası olan pehlivanlar, çözümü poşetli antrenmanda buldu.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar devam ediyor. Kayıtlarda kilo fazlası olan pehlivanlar poşetli antrenman yaparak ter döküyor. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda poşet giyerek düz koşu ve fiziksel antrenman gerçekleştirip kilo fazlalarını atmaya çalışan güreşçilerle birlikte antrenörlerinin yanı sıra babaları da ter döküyor.

600 gram fazlası olan Kaan Öztürk, kiloyu vermek için çabaladığını belirterek, "600 gramı eritene kadar antrenman yapacağım. Yarın da Kırkpınar'da mücadele edip tur atlayacağım ve 3. gün birinci olacağım" dedi.

Çocuğunun kilo vermesi için yanında destek olan babası ise koşarak ve çeşitli antrenmanlar ile çabaladığını söyledi.

Poşetle ter atıyorlar

Tarihi güreşlere katılmak için 1 kilogram fazlası olan Sinan Çetin, "Tarihi Edirne Kırkpınar güreşlerine güreşmeye geldim. 1 kilogram fazlamız var. Bu kiloyu vererek güreşeceğiz. Daha iyi terlemek için ve vücuttaki pis teri atmak için poşet giyiyoruz. Bunu giyince daha çok kilo veriyoruz ve daha dinç oluyoruz. Hedefim derece yapmak" şeklinde konuştu.

1 kilogram fazlası olan bir diğer güreşçi Kerem Berkant da kilo vermek için poşetli antrenman yaptığını dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Spor

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