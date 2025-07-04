Kilisli Öğrencilerden Bilek Güreşinde Büyük Başarı: Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Kilis'te teneffüs sırasında arkadaşlarıyla bilek güreşi yaparken yetenekleri keşfedilen iki ortaokul öğrencisi, kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Ayşegül Şahin ve Melike Güneş, teneffüste arkadaşlarıyla bilek güreşi yaparken beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in dikkatini çekti.

Ayşegül Şahin ve Melike Güneş, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları bilek güreşinde kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Ayşegül Şahin, 55 kiloda sağ ve sol kolda, Melike Güneş de 45 kiloda sol kolda şampiyonluk elde etti.

Hobi olarak başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Ayşegül Şahin, AA muhabirine, spora başlamasında beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in büyük rolü olduğunu söyledi.

İlk olarak okulda düzenlenen müsabakalarda derece yaptığını anlatan Ayşegül, şunları kaydetti:

"2024'te Ankara'da yapılan okullar arası yarışmada Türkiye birincisi oldum. Sonrasında Türkiye Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda birinci oldum. Arkadaşlarımla teneffüste eğlencesine bilek güreşi yaparken Erdem hocam bizi keşfetti ve takıma aldı. Çok çalıştık, kısa sürede büyük başarılar elde ettik. Hobi olarak başladığım bir branşta Türkiye şampiyonu olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hedefim şimdi Avrupa Şampiyonu olmak."

"Sıradaki hedefim Avrupa Şampiyonası"

Melike Güneş de bilek güreşini çok sevdiğini ifade etti.

Bu sporda önemli başarılar kazanmak istediğini aktaran Melike, "Arkadaşlarımızla oynarken hocamız beni fark etti. Denemeler yaptıktan sonra beni takıma aldı. 2024'te Ankara'daki yarışmada derece elde edemedim ama hırs yaptım. Bu yıl Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 45 kiloda sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Sıradaki hedefim Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerime güveniyorum"

Beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik ise sporcularının büyük potansiyel taşıdığını ve disiplinli çalışmanın başarıya dönüştüğünü söyledi.

Öğrencilerine güvendiğini belirten Çelik, "Sporcularımı geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla eğlencesine bilek güreşi yaparken keşfettim. Onları takıma aldıktan sonra haftanın 5 günü düzenli antrenman yaptık. Her iki öğrencim de Türkiye birincisi oldu. Sporcularımın sıradaki hedefi Avrupa Şampiyonası. Orada da şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Öğrencilerime inanıyor ve güveniyorum." diye konuştu.